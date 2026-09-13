Жуткий тренд ожил: человек в костюме Кота в Шляпе гнался за подростком ночью

Необычный случай произошел в Британской Колумбии, где неизвестный в полном костюме Кота в Шляпе якобы преследовал подростка ночью. Девушка смогла добраться домой и не пострадала, однако полиция пока не знает, кто скрывался под костюмом.

Изображение подозреваемого из раздаточных материалов RCMP

Ночная погоня

Инцидент произошел около 21:00 24 августа. По данным полиции, неизвестный был одет в костюм Кота в Шляпе и использовал грим, полностью изменивший внешность. Он якобы гнался за несовершеннолетней по жилому району, из-за чего девушка опасалась за свою безопасность.

Полиция Западной Келоуны опубликовала нечеткое изображение подозреваемого с камеры наблюдения. Правоохранители просят жителей проверить записи с камер, дверных звонков и видеорегистраторов, которые могли зафиксировать человека в необычном костюме.

Полиция ищет Кота в Шляпе

Сам по себе костюм персонажа не является нарушением закона. Однако преследование человека, которое заставляет его опасаться за свою безопасность, в зависимости от обстоятельств может рассматриваться как уголовное преступление. Следователи также допускают, что в ходе расследования могут рассматриваться версии о нападении, угрозах или запугивании.

Костюм Кота в шляпе, который Майк Майерс носил в фильме 2003 года. Фото: Propstore

В полиции подчеркнули, что не имеет значения, хотел ли неизвестный представить случившееся как шутку. По словам представителя Королевской канадской конной полиции, преследование несовершеннолетнего и создание у него чувства опасности вызывают серьезную обеспокоенность.

Случай произошел на фоне недавнего тренда, связанного с Котом в Шляпе и использованием искусственного интеллекта. Он уже вызвал проблемы в некоторых школах США, однако полиция не утверждает, что ночная погоня напрямую связана с этим явлением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про историю невероятного выстрела снайпера Крейга Харрисона