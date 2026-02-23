Жах на Житомирщині: хлопчик жив у будинку з убивцею, який зарізав маму й бабусю

На Житомирщині трагедія, яка сталася влітку 2024 року, завершилася довічним вироком. Чоловік убив дружину та її матір, а 9-річному пасинку кілька днів брехав, що вони нібито поїхали з дому. Про вирок повідомив Офіс Генерального прокурора.

До довічного ув’язнення засуджено чоловіка, який убив дружину і тещу та брехав 9-річному пасинку

За даними слідства, у липні 2024 року під час святкування ювілейного дня народження між подружжям виник конфлікт. Дружина скаржилася матері на образи та побиття. Теща стала на захист доньки. Під час суперечки вона наказала зятю зібрати речі та залишити будинок, який був придбаний за її кошти.

У відповідь чоловік схопив ніж. Він завдав обом жінкам численних ударів, зокрема в життєво важливі органи. Від отриманих поранень вони загинули на місці.

Після вбивства чоловік намагався приховати злочин. Він забив дошкою двері лазні, де сталося вбивство. Повернувся до будинку, забрав алкоголь і, за матеріалами справи, продовжив пити, вигадуючи собі алібі.

Найбільш шокуючою деталлю стала доля 9-річного хлопчика. Дитині він пояснював, що мама й бабуся поїхали до Запоріжжя. Те саме говорив і сусідам. Під час суду хлопчик розповів, що наступного ранку після трагедії бачив тіла матері й бабусі. Він злякався і замкнувся в собі, нікому нічого не сказав. Лише через кілька днів сусіди виявили загиблих та повідомили правоохоронців.

У липні 2025 року суд першої інстанції призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі. Прокурори Житомирської обласної прокуратури оскаржили це рішення, вважаючи його надто м’яким.

Апеляційний суд задовольнив скаргу та ухвалив новий вирок – довічне позбавлення волі.

Також задоволено позов в інтересах 9-річного хлопчика – суд присудив 10 мільйонів гривень моральної шкоди. Наразі дитина перебуває під опікою хрещеної, оскільки інших близьких родичів у нього не залишилося.

