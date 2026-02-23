В Уганді батько вбив сина через зміну віри: перехід у християнство завершився трагедією

У районі Іганга в Уганді сталася трагедія, яка сколихнула місцеву громаду. 62-річний чоловік убив свого 33-річного сина після того, як той перейшов з ісламу до християнства. Про це повідомляє Christian Post.

В Уганді мусульманин убив сина за відмову від ісламу

За наявною інформацією, інцидент стався 28 січня. Батько прийшов у гості до родини сина. Після спільної вечері він покликав чоловіка на подвір’я, де, за словами вдови загиблого, завдав йому смертельних поранень довгим ножем, відомим у регіоні як панга. Після цього нападник залишив місце події на заздалегідь підготовленому мотоциклі.

Пораненого намагалися доправити до лікарні, однак він помер дорогою. У загиблого залишилося четверо малолітніх дітей.

За словами родичів, сім’я неодноразово отримувала погрози від родичів-мусульман після того, як чоловік вирішив прийняти християнство. Напруження навколо його релігійного вибору зростало протягом певного часу.

Конституція Уганди гарантує свободу віросповідання. Водночас правозахисники та місцеві громади повідомляють про випадки переслідування людей через зміну віри, особливо в регіонах із традиційно високим рівнем релігійної напруги. Подібні інциденти викликають занепокоєння щодо безпеки новонавернених християн у деяких частинах країни.

Станом на момент публікації, за даними місцевих джерел, офіційне розслідування ще не було розпочате. Обставини нападу та місцеперебування підозрюваного уточнюються.

Читайте також в "Коментарях", що в Афганістані режим талібів запровадив довічне ув’язнення для жінок, яких визнають винними у відмові від ісламу.