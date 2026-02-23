В Уганде отец убил сына из-за смены веры: переход в христианство завершился трагедией

В районе Иганга в Уганде произошла трагедия, всколыхнувшая местное общество. 62-летний мужчина убил своего 33-летнего сына после того, как тот перешел из ислама в христианство. Об этом сообщает Christian Post.

В Уганде мусульманин убил сына за отказ от ислама

По имеющейся информации, инцидент произошел 28 января. Отец пришел в гости к семье сына. После совместного ужина он позвал мужчину во двор, где, по словам вдовы погибшего, нанес ему смертельные ранения длинным ножом, известным в регионе как панга. После этого нападавший покинул место происшествия на заранее подготовленном мотоцикле.

Раненого пытались доставить в больницу, однако он скончался по дороге. У погибшего осталось четверо малолетних детей.

По словам родственников, семья неоднократно получала угрозы от родственников-мусульман после того, как мужчина решил принять христианство. Напряжение вокруг его религиозного выбора росло в течение определенного времени.

Конституция Уганды гарантирует свободу вероисповедания. В то же время, правозащитники и местные общины сообщают о случаях преследования людей из-за изменения веры, особенно в регионах с традиционно высоким уровнем религиозного напряжения. Подобные инциденты вызывают беспокойство по поводу безопасности новообращенных христиан в некоторых частях страны.

По состоянию на момент публикации, по данным местных источников, официальное расследование еще не было начато. Обстоятельства нападения и местонахождение подозреваемого уточняются.

