Ужас на Житомирщине: мальчик жил в доме с убийцей, который зарезал маму и бабушку

В Житомирской области трагедия, которая произошла летом 2024 года, завершилась пожизненным приговором. Муж убил жену и ее мать, а 9-летнему пасынку несколько дней лгал, что они якобы уехали из дома. О приговоре сообщил Офис Генерального прокурора.

К пожизненному заключению приговорен мужчина, который убил жену и тещу и врал 9-летнему пасынку

По данным следствия, в июле 2024 года во время празднования юбилейного дня рождения супругов возник конфликт. Жена жаловалась матери на оскорбления и избиения. Теща стала на защиту дочери. Во время спора она приказала зятю собрать вещи и покинуть дом, приобретенный за ее средства.

В ответ мужчина схватил нож. Он нанес обеим женщинам многочисленные удары, в частности в жизненно важные органы. От полученных ран они погибли на месте.

После убийства мужчина пытался скрыть преступление. Он забил доской дверь бани, где произошло убийство. Вернулся в дом, забрал алкоголь и, по материалам дела, продолжил пить, придумывая себе алиби.

Наиболее шокирующей деталью стала судьба 9-летнего мальчика. Ребенку он объяснял, что мама и бабушка уехали в Запорожье. То же говорил и соседям. Во время суда мальчик рассказал, что на следующее утро после трагедии видел тела матери и бабушки. Он испугался и заперся в себе, никому ничего не сказал. Только через несколько дней соседи обнаружили погибших и сообщили правоохранителям.

В июле 2025 года суд первой инстанции назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы. Прокуроры Житомирской областной прокуратуры оспорили это решение, считая его слишком мягким.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу и вынес новый приговор – пожизненное лишение свободы.

Также удовлетворен иск в интересах 9-летнего мальчика – суд присудил 10 миллионов гривен морального вреда. Сейчас ребенок находится на попечении крестного, поскольку других близких родственников у него не осталось.

