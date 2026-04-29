Здавав позиції ЗСУ: агент ФСБ отримав 15 років за допомогу ворогу

В Україні винесли вирок агенту російських спецслужб, який працював на користь ворога під час активних бойових дій. Його діяльність безпосередньо загрожувала українським військовим, адже він передавав координати позицій та допомагав коригувати удари. Суд призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Коригував удари по українських військових: суд виніс вирок агенту ФСБ

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба безпеки України. Ззловмисника затримали ще у травні 2025 року на території Дніпропетровської області.

Як працював агент

Слідство встановило, що чоловік коригував ворожий вогонь під час боїв на Новопавлівському напрямку. Саме тоді російські війська намагалися прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Його інформація використовувалася для ударів із різних видів важкого озброєння, включаючи керовані авіабомби.

Зрадник відстежував позиції мінометних і артилерійських підрозділів Сил оборони України, а також передавав координати маршрутів руху бронетехніки та складів із боєприпасами. Це створювало реальну загрозу для військових і могло призвести до значних втрат.

Як його завербували

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець прифронтового селища у Покровському районі. Для його вербування російська спецслужба використала родичку, яка проживає на території країни-агресора та співпрацює з ФСБ.

Після цього чоловік почав активно збирати інформацію поблизу лінії фронту. Він навіть намагався втертися в довіру українських військових, щоб отримувати розвідувальні дані під виглядом звичайного спілкування.

Що обіцяли за співпрацю

В обмін на виконання завдань агенту обіцяли “евакуацію” до країни-агресора. Однак реалізувати цей план він не встиг – його викрили українські спецслужби.

Затримання і вирок

Співробітники СБУ затримали зловмисника в орендованій квартирі, де він намагався переховуватися. Одночасно були проведені заходи для захисту позицій Сил оборони, які могли потрапити під удар.

Суд визнав чоловіка винним за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Вирок – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

