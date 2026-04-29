Сдавал позиции ВСУ: агент ФСБ получил 15 лет за помощь врагу

В Украине вынесли приговор агенту российских спецслужб, работавшему в пользу врага во время активных боевых действий. Его деятельность напрямую угрожала украинским военным, ведь он передавал координаты позиций и помогал корректировать удары. Суд назначил наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества .

Корректировал удары по украинским военным: суд вынес приговор агенту ФСБ

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Служба безопасности Украины. Злоумышленник был задержан еще в мае 2025 года на территории Днепропетровской области.

Как работал агент

Следствие установило, что мужчина корректировал вражеский огонь во время боев на Новопавловском направлении. В это время российские войска пытались прорваться к административной границе Днепропетровской области. Его информация использовалась для ударов по разным видам тяжелого вооружения, включая управляемые авиабомбы .

Предатель отслеживал позиции минометных и артиллерийских подразделений сил обороны Украины, а также передавал координаты маршрутов движения бронетехники и складов с боеприпасами. Это создавало реальную угрозу для военных и могло привести к значительным потерям.

Как его завербовали

По материалам дела агентом оказался безработный житель прифронтового поселка в Покровском районе. Для его вербовки российская спецслужба использовала родственницу, проживающую на территории страны-агрессора и сотрудничающую с ФСБ.

После этого мужчина начал активно собирать информацию вблизи линии фронта. Он даже пытался втереться в доверие украинских военных, чтобы получать разведывательные данные под видом обычного общения .

Что обещали за сотрудничество

В обмен на выполнение задач агенту обещали "эвакуацию" в страну-агрессор. Однако реализовать этот план он не успел – его разоблачили украинские спецслужбы.

Задержание и приговор

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в съемной квартире, где он пытался скрываться. Одновременно были проведены мероприятия по защите позиций сил обороны, которые могли попасть под удар.

Суд признал мужчину виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Приговор – 15 лет заключения с конфискацией имущества .

Операцию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

