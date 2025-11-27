Завербували на сайті інтимних знайомств: агент РФ коригував ворожі обстріли Нікополя та готував теракт

На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, якого спецслужба ворога завербувала через сайт інтимних знайомств.

СБУ затримала агента ФСБ РФ. Фото: з відкритих джерел

Зловмисник коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, російські атаки на портове місто наводив завербований ворогом місцевий 42-річний безробітний. Чоловік, до того ж, переховувався від мобілізації. У поле зору російської ФСБ він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств.

"На чоловіка вийшла "позаштатна співробітниця" російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися "поближче". Під час спілкування жінка розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником фсб", — зазначили в СБУ.

Після цього чоловік отримав від куратора з ФСБ детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами. Для збору розвідданих він обходив місто, оминаючи блокпости. Інформацію агент відразу передавав куратору.

"За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині. Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

У затриманого під час обшуків вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

