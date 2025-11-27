logo_ukra

Завербували на сайті інтимних знайомств: агент РФ коригував ворожі обстріли Нікополя та готував теракт
Завербували на сайті інтимних знайомств: агент РФ коригував ворожі обстріли Нікополя та готував теракт

Російські спецслужби вербують українських громадян, використовуючи своїх «позаштатних співробітниць» на сайтах знайомств

27 листопада 2025, 11:45
Маламура Сергій

На Дніпропетровщині Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, якого спецслужба ворога завербувала через сайт інтимних знайомств. 

Завербували на сайті інтимних знайомств: агент РФ коригував ворожі обстріли Нікополя та готував теракт

СБУ затримала агента ФСБ РФ. Фото: з відкритих джерел

Зловмисник коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю, повідомили у пресслужбі СБУ. 

За даними слідства, російські атаки на портове місто наводив завербований ворогом місцевий 42-річний безробітний. Чоловік, до того ж, переховувався від мобілізації. У поле зору російської ФСБ він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств. 

"На чоловіка вийшла "позаштатна співробітниця" російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися "поближче". Під час спілкування жінка розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником фсб", — зазначили в СБУ.

Після цього чоловік отримав від куратора з ФСБ детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами. Для збору розвідданих він обходив місто, оминаючи блокпости. Інформацію агент відразу передавав куратору. 

"За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині. Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

У затриманого під час обшуків вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що контррозвідка викрила колишнього працівника атомної станції, який за завданням російської розвідки намагався навести "Шахеди" на лінії електропередач Рівненської АЕС. За диверсію в умовах воєнного стану йому може світити довічне ув’язнення.



Джерело: https://t.me/SBUkr/16319
