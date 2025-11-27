Завербовали на сайте интимных знакомств: агент РФ корректировал вражеские обстрелы Никополя и готовил теракт

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, которого спецслужба врага завербовала через сайт интимных знакомств.

СБУ задержала агента ФСБ РФ. Фото: из открытых источников

Злоумышленник корректировал артиллерийские обстрелы и дроновые удары по прифронтовому Никополю, сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, российские атаки на портовый город наводил завербованный врагом местный 42-летний безработный. Мужчина к тому же скрывался от мобилизации. В поле зрения российской ФСБ он попал, когда искал себе пару на сайте знакомств.

"На мужчину вышла "внештатная сотрудница" российской спецслужбы и предложила ему познакомиться поближе. Во время общения женщина рассказала, что проживает во временно оккупированной Каховке. Войдя в доверие к фигуранту через манипуляции, она передала его для прямого контакта с кадровым сотрудником ФСБ", — отметили в СБУ.

После этого мужчина получил от куратора из ФСБ подробные инструкции по шпионажу за украинскими войсками. Для сбора разведданных он обходил город, обходя блокпосты. Информацию агент сразу передавал куратору.

"По имеющимся данным, оккупанты планировали вскоре с помощью FPV-дрона переправить агенту самодельную бомбу для подготовки теракта на Днепропетровщине. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Также были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны", — говорится в сообщении.

У задержанного во время обысков изъяли смартфон с доказательствами работы на врага. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

