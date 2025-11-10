Завербований агент ФСБ намагався встановити гранату в харківському парку

62-річний житель Харкова, завербований російською спецслужбою через свою дружину, яка проживає в Москві та працює на ФСБ, намагався встановити розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 у міському парку. Для цього він використав малопомітну волосінь, яку планував натягнути між деревами й приєднати до запобіжника гранати. Чоловіка затримали вночі – безпосередньо під час підготовки вибухового пристрою.

СБУ запобігла теракту в Харкові

Про це повідомила СБУ. За даними слідства, агент отримав від кураторів із ФСБ координати схрону з боєприпасом, який мав використати для теракту. За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста.

Після встановлення розтяжки він планував виготовити ще один саморобний вибуховий пристрій із пластиду та вибухової рідини й закласти його в центрі Харкова. Під час обшуку в нього вилучили "кнопковий" телефон для активації вибухівки, рацію, смартфон і планшет із доказами контактів з російськими кураторами. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та підготовці теракту – йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що контррозвідка викрила колишнього працівника атомної станції, який за завданням російської розвідки намагався навести "Шахеди" на лінії електропередач Рівненської АЕС. За диверсію в умовах воєнного стану йому може світити довічне ув’язнення. А також днями ми повідомляли, що контррозвідка СБУ запобігла спробі втечі до Євросоюзу бойовика російських окупаційних сил, який воював проти України на Донеччині. Зловмисника затримали в одному з Ковельських готелів на Волині, де він готував документи для виїзду за кордон.