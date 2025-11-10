logo

Завербованный агент ФСБ пытался установить гранату в харьковском парке
Завербованный агент ФСБ пытался установить гранату в харьковском парке

В Харькове задержан 62-летний мужчина, который ночью крепил растяжку с гранатой Ф-1 среди парка.

10 ноября 2025, 13:25
Автор:
Проніна Аня

62-летний житель Харькова, завербованный российской спецслужбой с помощью своей супруги, проживающей в Москве и работающей на ФСБ, пытался установить растяжку с боевой гранатой Ф-1 в городском парке. Для этого он использовал малозаметную леску, которую планировал натянуть между деревьями и присоединить к предохранителю гранаты. Мужчину задержали ночью – непосредственно во время подготовки взрывного устройства.

Завербованный агент ФСБ пытался установить гранату в харьковском парке

СБУ предотвратила теракт в Харькове

Об этом сообщила СБУ. По данным следствия, агент получил от кураторов из ФСБ координаты схрона с боеприпасом, который должен был использовать для теракта. Посредством взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города.

После установки растяжки он планировал изготовить еще одно самодельное взрывное устройство из пластида и взрывчатой жидкости и заложить его в центре Харькова. Во время обыска у него изъяли "кнопочный" телефон для активации взрывчатки, рацию, смартфон и планшет с подтверждениями контактов с российскими кураторами. Задержанному доложено о подозрении в государственной измене и подготовке теракта – ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что контрразведка разоблачила бывшего работника атомной станции, который по заданию российской разведки пытался навести "Шахеды" на линии электропередач Ровенской АЭС. За диверсию в условиях военного положения ему может светить пожизненное заключение. А также на днях мы сообщали, что контрразведка СБУ предотвратила попытку побега в Евросоюз боевика российских оккупационных сил, воевавшего против Украины на Донбассе. Злоумышленника задержали в одном из отелей Ковеля на Волыни, где он готовил документы для выезда за границу.



