Завербованный агент ФСБ пытался установить гранату в харьковском парке

62-летний житель Харькова, завербованный российской спецслужбой с помощью своей супруги, проживающей в Москве и работающей на ФСБ, пытался установить растяжку с боевой гранатой Ф-1 в городском парке. Для этого он использовал малозаметную леску, которую планировал натянуть между деревьями и присоединить к предохранителю гранаты. Мужчину задержали ночью – непосредственно во время подготовки взрывного устройства.

СБУ предотвратила теракт в Харькове

Об этом сообщила СБУ. По данным следствия, агент получил от кураторов из ФСБ координаты схрона с боеприпасом, который должен был использовать для теракта. Посредством взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города.

После установки растяжки он планировал изготовить еще одно самодельное взрывное устройство из пластида и взрывчатой жидкости и заложить его в центре Харькова. Во время обыска у него изъяли "кнопочный" телефон для активации взрывчатки, рацию, смартфон и планшет с подтверждениями контактов с российскими кураторами. Задержанному доложено о подозрении в государственной измене и подготовке теракта – ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

