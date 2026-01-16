З кабінету — просто в окопи: у Тернополі військового ТЦК покарали за побиття мобілізованого

У Тернополі представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки притягнули до відповідальності за побиття мобілізованого. Після службової перевірки та рішення суду військовослужбовця не лише оштрафували, а й перевели до бойової бригади для проходження служби безпосередньо в зоні бойових дій. Про це повідомляє з посиланням на власні джерела видання zaxid.net.

Покарання без компромісів: як скандал із ТЦК у Тернополі завершився передовою

Йдеться про 24-річного Вадима Дячука, який на момент інциденту проходив службу в одному з підрозділів ТЦК та СП Тернополя. Скандал розгорівся після того, як 7 січня у соціальних мережах з’явилося відео, зняте самим військовим. На кадрах зафіксовано застосування фізичної сили до мобілізованого, нецензурну лайку, погрози та приниження людської гідності.

Резонанс був настільки гучним, що в обласному ТЦК негайно призначили службову перевірку. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зафіксувала факти незаконного утримання чоловіка, застосування сили та образ, що підтвердили і матеріали розслідування.

Суд у стислі терміни визнав військовослужбовця винним та наклав адміністративне стягнення — штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Окрім цього, ухвалено рішення про його переведення до району виконання бойових завдань.

За даними журналістів, Вадим Дячук родом із Хмельниччини, раніше працював у патрульній поліції та публічно називав себе майстром спорту з важкої атлетики. Обставини його попередньої служби, наявність бойового досвіду чи можливих скарг нині уточнюються — відповідні запити вже скеровані до Тернопільського ТЦК та СП.

У Спецпрокуратурі наголосили: мобілізаційні заходи в Україні мають відбуватися виключно в межах закону. Будь-які прояви насильства, зловживання владою або приниження гідності є неприпустимими та тягнуть за собою невідворотну відповідальність.

