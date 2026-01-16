logo

Из кабинета — прямо в окопы: в Тернополе военного ТЦК наказали за избиение мобилизованного
commentss НОВОСТИ Все новости

Из кабинета — прямо в окопы: в Тернополе военного ТЦК наказали за избиение мобилизованного

Видео с бранью и насилием ТЦК-шника всколыхнуло город — суд, штраф и фронт стали ответом на произвол.

16 января 2026, 19:19
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Тернополе представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки привлекли к ответственности за избиение мобилизованного. После служебной проверки и решения суда военнослужащего не только оштрафовали, но и перевели в боевую бригаду для прохождения службы непосредственно в зоне боевых действий. Об этом сообщает со ссылкой на источники издания zaxid.net.

Из кабинета — прямо в окопы: в Тернополе военного ТЦК наказали за избиение мобилизованного

Наказание без компромиссов: как скандал с ТЦК в Тернополе завершился передовой

Речь идет о 24-летнем Вадиме Дячуке, который на момент инцидента проходил службу в одном из подразделений ТЦК и СП Тернополя. Скандал разгорелся после того, как 7 января в социальных сетях появилось видео, снятое самим военным. На кадрах зафиксировано применение физической силы к мобилизованной, нецензурной брани, угрозам и унижению человеческого достоинства.

Резонанс был столь громким, что в областном ТЦК немедленно назначили служебную проверку. Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зафиксировала факты незаконного содержания мужчины, применения силы и оскорблений, которые подтвердили и материалы расследования.

Суд в сжатые сроки признал военнослужащего виновным и наложил административное взыскание — штраф в размере 34 тысяч гривен. Кроме того, принято решение о его переводе в район выполнения боевых задач.

По данным журналистов, Вадим Дячук родом из Хмельнитчины ранее работал в патрульной полиции и публично называл себя мастером спорта по тяжелой атлетике. Обстоятельства его предыдущей службы, наличие боевого опыта или возможных жалоб уточняются — соответствующие запросы уже направлены в Тернопольский ТЦК и СП.

В Спецпрокуратуре подчеркнули: мобилизационные мероприятия в Украине должны проходить исключительно в рамках закона. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижение достоинства недопустимы и влекут неотвратимую ответственность.

Читайте также в "Кометарях", что в Тернополе родильница родила дома и подбросила ребенка в подъезд дома.



