Якщо потрібен хабар: скільки українців на нього погодиться

Попри те, що більшість українців називають корупцію однією з головних проблем країни, значна частина громадян і досі готова йти на компроміс із системою. Такі результати показало опитування Transparency International Ukraine (TIU).

Скільки українців згодні на хабар. Фото з відкритих джерел

Як пише TIU, 87% опитаних українців вважає корупцію масовим явищем. Серед людей старших за 65 років ця цифра сягає 90%, а серед молоді до 24 років — 81%. Однак, лише 30% заявили, що особисто або їхні родичі стикалися з корупцією за минулий рік.

Щодо того, чи погодилися б на хабар, якби такий фактор був запропонований, то 23% погодилися на корупційну дію, тобто кожен четвертий. 68% зазначили, що відмовилися б від хабаря. Найсерйознішою проблемою українці вважають політичну корупцію — 89%. Далі йде корупція в бізнесі — 81% та побутова корупція — 63%.

Понад половина опитаних вважає владу бездіяльною у протидії корупції. При цьому 73% переконані, що подолати її можна лише завдяки системним реформам. Роботу антикорупційних органів схвально оцінили лише 29% українців, тоді як 38% висловили протилежну думку. Водночас майже половина визнає ефективність системи Prozorro у зниженні корупційних ризиків.

Попри загальне засудження корупції, 55% опитаних вважають, що без хабарів у державних структурах "нічого не досягнеш". Майже половина українців переконані, що корупційні практики не можна виправдати, але 23% все ж визнають можливість "побутових" хабарів. Найчастіше їх вважають прийнятними у медицини — 53% та освіті — 35%. Ще 15% опитаних заявили, що хабар може бути способом уникнути мобілізації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ВР назвали "покидьків" через яких в Україні низькі зарплати та пенсії.

Також "Коментарі" писали, що Разумков розповів, до чого приводять схеми з мобілізацією, які створює влада.