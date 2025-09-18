Если нужна взятка: сколько украинцев на нее согласится

Несмотря на то, что большинство украинцев называют коррупцию одной из главных проблем страны, значительная часть граждан до сих пор готова идти на компромисс с системой. Такие результаты показал опрос Transparency International Ukraine (TIU).

Сколько украинцев согласны на взятку. Фото из открытых источников

87% опрошенных украинцев считают коррупцию массовым явлением. Среди людей старше 65 лет эта цифра достигает 90%, а среди молодежи до 24 лет – 81%. Однако лишь 30% заявили, что лично или их родственники сталкивались с коррупцией за прошлый год.

Относительно того, согласились бы на взятку, если бы такой фактор был предложен, то 23% согласились на коррупционное действие, то есть каждый четвертый. 68% отметили, что отказались бы от взятки. Самой серьезной проблемой украинцы считают политическую коррупцию – 89%. Далее следует коррупция в бизнесе – 81% и бытовая коррупция – 63%.

Более половины опрошенных считают власть бездейственной в противодействии коррупции. При этом 73% убеждены, что преодолеть ее можно только благодаря системным реформам. Работу антикоррупционных органов одобрительно оценили только 29% украинцев, в то время как 38% высказали противоположное мнение. В то же время, почти половина признает эффективность системы Prozorro в снижении коррупционных рисков.

Несмотря на всеобщее осуждение коррупции, 55% опрошенных считают, что без взяток в государственных структурах "ничего не добьешься". Почти половина украинцев уверены, что коррупционные практики нельзя оправдать, но 23% все же признают возможность "бытовых" взяток. Чаще всего их считают приемлемыми в медицине – 53% и образовании – 35%. Еще 15% опрошенных заявили, что взятка может быть способом избежать мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР назвали "отбросов" из-за которых в Украине низкие зарплаты и пенсии.

Также "Комментарии" писали, что Разумков рассказал, к чему приводят схемы с мобилизацией, которые создает власть.