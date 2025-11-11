Яким чином правоохоронець «заробив» килим доларів

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ, ДВБ Нацполіції та Держприкордонслужбою зупинили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон і сприяння дезертирству військовослужбовців.

Килим доларів у Запоріжжі

За даними слідства, організував злочинний бізнес чинний правоохоронець із Запоріжжя. До групи входили ще один його колега та двоє цивільних. Вони діяли по всій Україні, пропонуючи “послуги” втечі за кордон або самовільного залишення військових частин.

Вартість “пакету” — до 20 тисяч доларів, залежно від складності схеми. За ці гроші клієнтам виготовляли підроблені документи, забезпечували транспорт і місця для переховування.

Правоохоронці вже задокументували три епізоди злочинної діяльності, два з яких пов’язані з дезертирством. Остання спроба — допомога військовому із Запоріжжя покинути частину та втекти за кордон за $13 тисяч. Схему вдалося зірвати під час спецоперації.

Під час понад 20 обшуків у Запоріжжі та Хмельницькому вилучено близько 130 тисяч доларів, підроблені документи, телефони та комп’ютери з доказами.

Усім учасникам оголошено підозру за статтями ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч.4 ст.408 (пособництво у дезертирстві) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна за останній рік стала світовим лідером у виробництві безпілотників, перетворившись, за даними Bloomberg, на справжню "наддержаву дронів". Понад 500 українських підприємств щорічно випускають близько 4 мільйонів БПЛА різних типів — від ударних апаратів великої дальності до дешевих FPV-дронів, що масово застосовуються на фронті.