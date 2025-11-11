logo

Каким образом правоохранитель «заработал» ковер долларов
Каким образом правоохранитель «заработал» ковер долларов

ДБР разоблачило "бизнес" на ухилянтах и дезертирах: организатором оказался правоохранитель из Запорожья

11 ноября 2025, 20:01
Автор:
Ткачова Марія

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ, ДВБ Нацполиции и Госпогранслужбой остановили схему незаконной переправки мужчин за границу и содействие дезертирству военнослужащих.

По данным следствия, организовал преступный бизнес действующий милиционер из Запорожья. В группу входили еще один его коллега и двое гражданских. Они действовали по всей Украине, предлагая "услуги" бегства за границу или самовольного ухода из воинских частей.

Стоимость "пакета" — до 20 тысяч долларов, в зависимости от сложности схемы. За эти деньги клиентам изготовляли поддельные документы, обеспечивали транспорт и места для укрывательства.

Правоохранители уже задокументировали три эпизода преступной деятельности, два из которых связаны с дезертирством. Последняя попытка — помощь военнослужащим из Запорожья покинуть часть и бежать за границу за $13 тысяч. Схему удалось сорвать в ходе спецоперации.

В течение более 20 обысков в Запорожье и Хмельницком изъято около 130 тысяч долларов, поддельные документы, телефоны и компьютеры с поличным.

Всем участникам объявлено подозрение по статьям ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через границу) и ч.4 ст.408 (пособничество в дезертирстве) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина за последний год стала мировым лидером в производстве беспилотников, превратившись, по данным Bloomberg, в настоящую "сверхдержаву дронов". Более 500 украинских предприятий ежегодно выпускают около 4 миллионов БПЛА разных типов — от ударных аппаратов большой дальности до дешевых FPV-дронов, массово применяемых на фронте.



