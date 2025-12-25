Взяв 30 тисяч доларів у волонтера і зник: у Києві викрили «липового» постачальника дронів

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 35-річному чоловікові, який видавав себе за постачальника безпілотників та хотів виманити у волонтера гроші.

Чоловікові повідомили про підозру в шахрайстві. Фото: з відкритих джерел

Зловмиснику тепер загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомили у Національній поліції.

Безробітного киянина, який намагався ошукати знайомого волонтера та заволодіти його грошима, викрили слідчі Солом’янського управління поліції Києва за оперативного супроводу співробітників УКР у Київській області.

"Фігурант позиціонував себе як надійного продавця дронів та запропонував своєму знайомому підприємцеві, який займається волонтерською діяльністю, придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за цінами, нижчими за ринкові", — йдеться у повідомленні.

Чоловік взяв у покупця 30 тисяч доларів, пообіцявши поставити дрони впродовж кількох днів. Однак після отримання грошей він перестав виходити на зв’язок.

Нині фігуранту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв портал "Коментарі", Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили цинічну схему розкрадання державних коштів на стратегічному замовленні Міноборони — комплектах динамічного захисту для українських танків. Вкрадено було 102 мільйони гривень, які мали піти на захист для екіпажів ЗСУ.

Сценарій схеми вражає нахабністю. Замість того, щоб негайно виконати оборонне замовлення — сформувати броню й відправити техніку на фронт — ексочільник підприємства налагодив "відкатну" схему. До справи залучили комерційного директора та власника підрядної фірми, з якою уклали контракт на постачання деталей за цінами, втричі вищими за ринкові.