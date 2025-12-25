logo_ukra

Головна Новини Суспільство Кримінал Взяв 30 тисяч доларів у волонтера і зник: у Києві викрили «липового» постачальника дронів
commentss НОВИНИ Всі новини

Взяв 30 тисяч доларів у волонтера і зник: у Києві викрили «липового» постачальника дронів

Фігурант позиціонував себе як надійного продавця дронів та запропонував своєму знайомому волонтеру придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T

25 грудня 2025, 00:10
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 35-річному чоловікові, який видавав себе за постачальника безпілотників та хотів виманити у волонтера гроші. 

Взяв 30 тисяч доларів у волонтера і зник: у Києві викрили «липового» постачальника дронів

Чоловікові повідомили про підозру в шахрайстві. Фото: з відкритих джерел

Зловмиснику тепер загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомили у Національній поліції. 

Безробітного киянина, який намагався ошукати знайомого волонтера та заволодіти його грошима, викрили слідчі Солом’янського управління поліції Києва за оперативного супроводу співробітників УКР у Київській області.

"Фігурант позиціонував себе як надійного продавця дронів та запропонував своєму знайомому підприємцеві, який займається волонтерською діяльністю, придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за цінами, нижчими за ринкові", — йдеться у повідомленні.

Чоловік взяв у покупця 30 тисяч доларів, пообіцявши поставити дрони впродовж кількох днів. Однак після отримання грошей він перестав виходити на зв’язок.

Нині фігуранту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому  загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Як повідомляв портал "Коментарі", Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили цинічну схему розкрадання державних коштів на стратегічному замовленні Міноборони — комплектах динамічного захисту для українських танків. Вкрадено було 102 мільйони гривень, які мали піти на захист для екіпажів ЗСУ. 

Сценарій схеми вражає нахабністю. Замість того, щоб негайно виконати оборонне замовлення — сформувати броню й відправити техніку на фронт — ексочільник підприємства налагодив "відкатну" схему. До справи залучили комерційного директора та власника підрядної фірми, з якою уклали контракт на постачання деталей за цінами, втричі вищими за ринкові.



Джерело: https://npu.gov.ua/news/oshukav-volontera-na-30-tysiach-dolariv-obitsiaiuchy-postavyty-drony-dlia-frontu-politseiski-kyieva-oholosyly-zlovmysnyku-pro-pidozru?v=694bc2858c6c3&fbclid=IwY2xjawO5PLJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5RjNobDFRWjE4OWZNOHl3c3J0YwZhcHBfaWQQ
