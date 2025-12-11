logo_ukra

Головна Новини Суспільство Кримінал Гроші замість броні: посадовці оборонного заводу «пиляли» мільйони з танкової броні для ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Гроші замість броні: посадовці оборонного заводу «пиляли» мільйони з танкової броні для ЗСУ

Поки танки мали виїжджати на фронт, чиновники «пиляли» оборонний бюджет. СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання сотень мільйонів із замовлення на динамічний захист техніки ЗСУ.

11 грудня 2025, 12:59
Автор:
avatar

Проніна Анна

У 2022-му, коли кожна бронемашина на рахунку, керівництво оборонного заводу вирішило: гроші важливіші за броню.

Гроші замість броні: посадовці оборонного заводу «пиляли» мільйони з танкової броні для ЗСУ

Керівництво оборонного заводу розікрало кошти на захист для танків

Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили цинічну схему розкрадання державних коштів на стратегічному замовленні Міноборони — комплектах динамічного захисту для українських танків. Вкрадено було не копійки — 102 мільйони гривень, які мали піти на захист для екіпажів ЗСУ.

Сценарій схеми вражає нахабністю. Замість того, щоб негайно виконати оборонне замовлення — сформувати броню й відправити техніку на фронт — ексочільник підприємства налагодив "відкатну" схему. До справи залучили комерційного директора та власника підрядної фірми, з якою уклали контракт на постачання деталей за цінами, втричі вищими за ринкові.

Фінансовий "жир", що утворився на накрученій вартості, швидко вивели у тінь через низку підставних компаній. Усе — під виглядом "офіційної" роботи. Експертиза, яку ініціювали СБУ і НАБУ, підтвердила: державі нанесено збитків у особливо великих розмірах.

Обшуки підтвердили все. У фігурантів вилучено документацію, електронні носії та інші докази, що прямо вказують на фіктивність угод і змову посадовців. Один із них — екскерівник заводу — вже перебуває під вартою, бо фігурує в іншій справі про випуск бракованих мінометних снарядів. Тепер йому додають ще кілька статей.

Усі троє фігурантів отримали підозру за "букетом" серйозних статейпривласнення бюджетних коштів групою осіб, відмивання злочинних доходів,  службове підроблення.

Поки ЗСУ потребують кожного броньованого "захисника", дехто на мирній території вирішив зробити війну своїм бізнесом. І отримав за це кримінальні перспективи замість премій.

Розслідування триває. Слідство перевіряє інших можливих учасників оборудки, а суд визначає запобіжний захід для ще двох підозрюваних.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чи продає Україна електроенергію за кордон в той час, поки українці сидять без світла. 



