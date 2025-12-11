Гроші замість броні: посадовці оборонного заводу «пиляли» мільйони з танкової броні для ЗСУ

У 2022-му, коли кожна бронемашина на рахунку, керівництво оборонного заводу вирішило: гроші важливіші за броню.

Керівництво оборонного заводу розікрало кошти на захист для танків

Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили цинічну схему розкрадання державних коштів на стратегічному замовленні Міноборони — комплектах динамічного захисту для українських танків. Вкрадено було не копійки — 102 мільйони гривень, які мали піти на захист для екіпажів ЗСУ.

Сценарій схеми вражає нахабністю. Замість того, щоб негайно виконати оборонне замовлення — сформувати броню й відправити техніку на фронт — ексочільник підприємства налагодив "відкатну" схему. До справи залучили комерційного директора та власника підрядної фірми, з якою уклали контракт на постачання деталей за цінами, втричі вищими за ринкові.

Фінансовий "жир", що утворився на накрученій вартості, швидко вивели у тінь через низку підставних компаній. Усе — під виглядом "офіційної" роботи. Експертиза, яку ініціювали СБУ і НАБУ, підтвердила: державі нанесено збитків у особливо великих розмірах.

Обшуки підтвердили все. У фігурантів вилучено документацію, електронні носії та інші докази, що прямо вказують на фіктивність угод і змову посадовців. Один із них — екскерівник заводу — вже перебуває під вартою, бо фігурує в іншій справі про випуск бракованих мінометних снарядів. Тепер йому додають ще кілька статей.

Усі троє фігурантів отримали підозру за "букетом" серйозних статей: привласнення бюджетних коштів групою осіб, відмивання злочинних доходів, службове підроблення.

Поки ЗСУ потребують кожного броньованого "захисника", дехто на мирній території вирішив зробити війну своїм бізнесом. І отримав за це кримінальні перспективи замість премій.

Розслідування триває. Слідство перевіряє інших можливих учасників оборудки, а суд визначає запобіжний захід для ще двох підозрюваних.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чи продає Україна електроенергію за кордон в той час, поки українці сидять без світла.