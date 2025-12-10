“В Україні більше відключень, бо електрику продають за кордон”: що відомо

Ситуація з електропостачанням в Україні складна — застосовують тривалі обмеження електропостачання. Однак в мережі Інтернет поширюється інформація, що нібито “Україна продає електрику за кордон — тому в українців більше відключень”. Подібні дописи розповсюджують у соцмережах.

Відключення світла. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій спростували цю інформацію. Зазначають, що насправді єдиною причиною більших відключень — атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

“Україна разом з іншими країнами працює в європейській енергосистемі ENTSO-E і має спільні з ними мережі. Це дозволяє звертатися одне до одного по термінову допомогу, щоб стабілізувати свої мережі після аварій. Це робить і Україна, – пояснили в ДТЕК”, — пояснили в Центрі.

Аналітики Центру зауважили, що український енергодефіцит відчула й Молдова, тому попросила допомоги в Румунії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відключення світла декілька днів стали більш тривалими. 10-12-16 годин без світла — це уже не “лякалки”, це реальність українців. У Раді пояснили, чому повернулися до тривалих обмежень електропостачання.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що останні масовані удари завдали значних пошкоджень. Однак, за його словами, українцям не говорять повну правду щодо наслідків обстрілів.

За словами народного депутата, останній потужний удар (станом на 8 грудня, — ред.) змінив ситуацію в логістиці енергосистеми — розірвав зв'язки між різними частинами енергосистеми.

Також, за словами Кучеренка, Україна могла б більше електроенергії імпортувати, однак мережі не здатні передати ці обсяги електроенергії в центральну та східну частину України.



