"В Украине больше отключений, потому что электричество продают за границу": что известно

Ситуация с электроснабжением в Украине сложная – применяют длительные ограничения электроснабжения. Однако в сети Интернет распространяется информация, что якобы "Украина продает электричество за границу — поэтому у украинцев больше отключений". Подобные сообщения распространяются в соцсетях.

Отключения света. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций опровергли эту информацию. Отмечают, что действительно единственной причиной больших отключений — атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Украина вместе с другими странами работает в европейской энергосистеме ENTSO-E и имеет общие с ними сети. Это позволяет обращаться друг к другу за срочной помощью, чтобы стабилизировать свои сети после аварий. Это делает и Украина, — пояснили в ДТЭК", — пояснили в Центре.

Аналитики Центра отметили, что украинский энергодефицит испытала и Молдова, потому попросила помощи у Румынии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что отключения света несколько дней стали более длительными. 10-12-16 часов без света – это уже не "пугалки", это реальность украинцев. В Раде объяснили, почему вернулись к продолжительным ограничениям электроснабжения.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что последние массированные удары нанесли значительные повреждения. Однако, по его словам, украинцам не говорят полной правды о последствиях обстрелов.

По словам народного депутата, последний мощный удар (по состоянию на 8 декабря — ред.) изменил ситуацию в логистике энергосистемы — разорвал связи между разными частями энергосистемы.

По словам Кучеренко, Украина могла бы больше электроэнергии импортировать, однако сети не способны передать эти объемы электроэнергии в центральную и восточную часть Украины.



