Деньги вместо брони: чиновники оборонного завода «пилили» миллионы из танковой брони для ВСУ

В 2022-м, когда каждая бронемашина на счету, руководство оборонного завода решило: деньги важнее брони.

Руководство оборонного завода разворовало средства на защиту для танков

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила циничную схему хищения государственных средств на стратегическом заказе Минобороны — комплектах динамической защиты для украинских танков. Украдены были не копейки — 102 миллиона гривен , которые должны были пойти на защиту для экипажей ВСУ.

Сценарий схемы поражает наглостью. Вместо того чтобы немедленно выполнить оборонный заказ — сформировать броню и отправить технику на фронт — эксочельник предприятия наладил "откатную" схему. К делу привлекли коммерческого директора и собственника подрядной фирмы , с которой заключили контракт на поставку деталей по ценам, втрое выше рыночных .

Образовавшийся на накрученной стоимости финансовый "жир" быстро вывели в тень из-за ряда подставных компаний. Все под видом "официальной" работы. Экспертиза, которую инициировали СБУ и НАБУ, подтвердила: государству нанесен ущерб в особо крупных размерах .

Обыски подтвердили все. У фигурантов изъята документация, электронные носители и другие доказательства, прямо указывающие на фиктивность сделок и сговор чиновников. Один из них – экскеровщик завода – уже находится под стражей , потому что фигурирует в другом деле о выпуске бракованных минометных снарядов . Теперь ему добавляют еще несколько статей.

Все трое фигурантов получили подозрение по "букету" серьезных статей : присвоение бюджетных средств группой лиц, отмывание преступных доходов, служебный подлог.

Пока ВСУ нуждаются в каждом бронированном "защитнике", некоторые на мирной территории решили сделать войну своим бизнесом. И получил за это криминальные перспективы вместо премий.

Расследование продолжается. Следствие проверяет других возможных участников сделки, а суд определяет меру пресечения для еще двух подозреваемых.

