Взял 30 тысяч долларов у волонтера и скрылся: в Киеве разоблачили «липового» поставщика дронов

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему мужчине, который выдавал себя за поставщика беспилотников и хотел выманить у волонтера деньги.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. Фото: из открытых источников

Злоумышленнику теперь грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, сообщили в Национальной полиции.

Безработного киевлянина, пытавшегося обмануть знакомого волонтера и завладеть его деньгами, разоблачили следователи Соломенского управления полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников УУР в Киевской области.

"Фигурант позиционировал себя как надежного продавца дронов и предложил своему знакомому предпринимателю, который занимается волонтерской деятельностью, приобрести партию квадрокоптеров Mavic 3T по ценам ниже рыночных", — говорится в сообщении.

Мужчина взял у покупателя 30 тысяч долларов, пообещав поставить дроны в течение нескольких дней. Однако после получения денег он перестал выходить на связь.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал портал "Комментарии", Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила циничную схему хищения государственных средств по стратегическому заказу Минобороны — комплектам динамической защиты для украинских танков. Украдено было 102 миллиона гривен, которые должны были пойти на защиту для экипажей ВСУ.

Сценарий схемы поражает наглостью. Вместо того чтобы немедленно выполнить оборонный заказ — сформировать броню и отправить технику на фронт — экс-руководитель предприятия наладил "откатную" схему. К делу привлекли коммерческого директора и собственника подрядной фирмы, с которой заключили контракт на поставку деталей по ценам, втрое выше рыночных.