Військовий заплатив майже мільйон за «віртуальну любов»: псевдокохана з TikTok проведе 5 років за ґратами

Суд призначив 5 років позбавлення волі 40-річній мешканці Стрийського району, яка ошукала військовослужбовця Національної гвардії України майже на 1 мільйон гривень. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

На Львівщині засудили жінку, яка ошукала військового Нацгвардії майже на 1 мільйон гривень

За даними слідства, у лютому 2023 року жінка створила фейкову сторінку в соціальній мережі TikTok, використавши фотографії іншої жінки. Через цей акаунт вона познайомилася з військовослужбовцем та підтримувала з ним спілкування, створюючи ілюзію близьких стосунків на відстані.

Прокуратура довела, що, зловживаючи довірою потерпілого, засуджена неодноразово просила у нього кошти під вигаданими приводами. Зокрема, вона повідомляла про нібито відсутність грошей на поховання брата, який, за її словами, загинув у зоні бойових дій, а також просила кошти на лікування після ДТП. У результаті таких переказів чоловік перерахував їй майже 130 тисяч гривень.

Крім того, спритниця переконала військовослужбовця придбати будинок у Дрогобичі для їхнього спільного проживання. Для цього вона попросила надіслати їй банківську картку потерпілого нібито для розрахунку за житло. Отримавши доступ до рахунку, засуджена заволоділа ще майже 800 тисячами гривень.

Загальна сума збитків склала близько 930 тисяч гривень.

Суд визнав жінку винною за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України – крадіжка, шахрайство та заволодіння офіційним документом шляхом шахрайства.

Досудове розслідування здійснювало Стрийське районне управління ГУНП у Львівській області, оперативний супровід забезпечувало Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Читайте також в "Коментарях", чи закінчиться війна до кінця 2027 року.