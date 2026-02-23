logo

Военный заплатил почти миллион за «виртуальную любовь»: псевдолюбимая из TikTok проведет 5 лет за решеткой

40-летняя жительница района создала фейковый аккаунт и выманила у военнослужащего сотни тысяч гривен.

23 февраля 2026, 13:13
Суд назначил 5 лет лишения свободы 40-летней жительнице Стрыйского района, обманувшей военнослужащего Национальной гвардии Украины почти на 1 миллион гривен. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, в феврале 2023 года женщина создала фейковую страницу в социальной сети TikTok, использовав фотографии другой женщины. Через этот аккаунт она познакомилась с военнослужащим и поддерживала с ним общение, создавая иллюзию близких отношений на расстоянии.

Прокуратура доказала, что злоупотребляя доверием потерпевшего, осужденная неоднократно просила у него средства под вымышленными предлогами. В частности, она сообщала о якобы отсутствии денег на погребение брата, который, по ее словам, погиб в зоне боевых действий, а также просила средства на лечение после ДТП. В результате таких переводов мужчина перечислил ей около 130 тысяч гривен.

Кроме того, аферистка убедила военнослужащего приобрести дом в Дрогобыче для их совместного проживания. Для этого она попросила прислать ей банковскую карту потерпевшего якобы для расчета за жилье. Получив доступ к счету, осужденная завладела почти 800 тысячами гривен.

Общая сумма ущерба составила около 930 тысяч гривен.

Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – воровство, мошенничество и завладение официальным документом путем мошенничества.

Досудебное расследование осуществляло Стрыйское районное управление ГУНП во Львовской области, оперативное сопровождение обеспечивало Управление по противодействию киберпреступности во Львовской области.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

Читайте также в "Комментариях", закончится ли война до конца 2027 года.



