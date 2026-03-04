Вимагав гроші у родини загиблого військового: на Вінниччині затримали колишнього бійця

На Вінниччині правоохоронці затримали колишнього військовослужбовця, якого підозрюють у вимаганні грошей у родини загиблого захисника України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

На Вінниччині затримали колишнього військового, який вимагав гроші у родини загиблого захисника

За даними слідства, чоловік переконував сина загиблого військового, що має впливові зв’язки і може допомогти вирішити питання зі службовим розслідуванням щодо обставин загибелі його батька.

Від результатів цього розслідування залежало отримання родиною державної компенсації. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень, передбачену для сімей загиблих військовослужбовців.

Підозрюваний запропонував свою "допомогу", але за це вимагав 10 відсотків від загальної суми виплати. Спочатку він озвучив суму у 1,5 мільйона гривень, згодом зменшив вимогу до 1,2 мільйона гривень.

Коли родина отримала частину державної компенсації, чоловік почав наполягати на передачі коштів. Правоохоронці задокументували момент передачі грошей 25 лютого 2026 року неподалік міста Бар Вінницької області.

Щоб уникнути особистого контакту, підозрюваний використав незвичну схему передачі грошей. Він наказав залишити 500 тисяч гривень у коробці в аптеці. Після цього готівку забрала його дружина та передала чоловікові.

Саме після цього правоохоронці затримали підозрюваного.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру у зловживанні впливом (частина 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України).

Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 998 400 гривень.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють усі обставини справи.

Читайте також в "Коментарях", що у Запорізькій області правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у військовій частині.