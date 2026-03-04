«Бойові» для тилу і гроші для «мертвих душ»: у військовій частині на Запоріжжі викрили схему на 11,6 млн грн

У Запорізькій області правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у військовій частині. У центрі розслідування опинився майор Збройних сил України, начальник фінансово-економічної служби підрозділу, якому вже повідомили про підозру.

На Запоріжжі фінансиста військової частини підозрюють у схемі з «бойовими» виплатами та зарплатами для неіснуючих військових

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем та недбалому ставленні до військової служби, що призвело до багатомільйонних збитків для держави.

Слідчі встановили, що з кінця серпня 2023 року до грудня 2024 року майор сприяв незаконному нарахуванню додаткових виплат, передбачених для військових, які виконують бойові завдання на передовій. Йдеться про щомісячну винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, яку отримують військові на першій лінії оборони.

Однак, за даними правоохоронців, ці гроші отримували працівники фінансово-економічної служби частини, які фактично не брали участі у бойових діях.

Попри це, готувалися відповідні документи, на підставі яких командир частини підписував накази про нарахування коштів. У результаті 11 військовослужбовців незаконно отримали понад 4,25 мільйона гривень.

На цьому схема не завершувалася. Слідство також встановило, що майор передав одному з підлеглих свій логін і пароль від електронного кабінету військової частини. Це дало можливість отримати доступ до системи “Зарплатний проєкт”.

Отримавши доступ до системи, підлеглий почав вносити до електронних реєстрів неіснуючих військовослужбовців, змінювати реквізити банківських карток і переадресовувати кошти на власні рахунки.

Крім того, у системі вносилися дані про звільнених військових, а гроші перераховувалися на нові рахунки. За даними прокуратури, для реалізації схеми було відкрито 14 банківських рахунків, на які надходили бюджетні кошти.

Унаслідок таких маніпуляцій із електронною системою військовій частині було завдано ще понад 7,35 мільйона гривень збитків.

Таким чином, загальна сума встановлених втрат державного бюджету перевищує 11,6 мільйона гривень.

Суд уже обрав підозрюваному майору запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Однак прокуратура не погодилася з таким рішенням і подала апеляцію.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру ще одному фігуранту справи — начальнику розрахункової групи фінансово-економічної служби, який безпосередньо здійснював маніпуляції у системі. Наразі він перебуває під вартою.

Слідство триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до організації цієї схеми.

