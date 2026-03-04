Відразу п'ять кораблів знищено: сенсаційні деталі атаки ЗСУ по Новоросійську

В ніч на 2 березня українські Сили оборони провели масштабний удар по російському флоту в порту Новоросійськ, внаслідок якого було пошкоджено п’ять кораблів противника. Про це повідомляють телеграм-канал "Досье шпиона" та моніторингова група "Кримський вітер".

Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел, ураження російських кораблів здійснено за допомогою щонайменше 200 ударних безпілотників.



"Внаслідок атаки пошкодження отримали п’ять військових суден, що перебували в порту. Один із них зазнав серйозних руйнувань, ймовірно, йдеться про морський тральщик "Валентин Пікуль" (в/ч 90921, Новоросійськ). Також пошкоджені кораблі "Ейськ" і "Касимов"", – зазначили у повідомленні.

Під час операції загинуло троє російських військових, ще 16 отримали поранення. Серед уражених суден були два носії крилатих ракет "Калібр". Моніторингова група "Кримський вітер" повідомляє, що супутникові знімки зафіксували палаючий фрегат класу "Адмірал Григорович", який також може бути озброєний ракетами "Калібр".

Раніше стало відомо, що атака здійснювалась у рамках спільної операції СБУ та ЗСУ. Під удар також потрапили засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та нафтоналивні стендери на терміналі "Шесхарис".

Зокрема, безпілотники вразили радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі. Точна кількість пошкоджених суден і масштаб руйнувань ще уточнюється.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри стрімке зростання світових цін на нафту через удари США та Ізраїлю по об’єктах Ірану, фінансовий стан Російської Федерації залишається нестабільним. За даними Reuters, навіть підвищення вартості еталонної марки Brent вище 83 доларів за барель у березні 2026 року не змогло компенсувати втрати російського бюджету.