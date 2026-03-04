Сразу пять кораблей уничтожены: сенсационные детали атаки ВСУ по Новороссийску

В ночь на 2 марта украинские Силы обороны провели масштабный удар по российскому флоту в порту Новороссийск, в результате которого были повреждены пять кораблей противника. Об этом сообщают телеграмм-канал "Досье шпиона" и мониторинговая группа "Крымский ветер".

Фото: из открытых источников

По информации источников, поражение российских кораблей произведено с помощью не менее 200 ударных беспилотников.



"В результате атаки повреждения получили пять находившихся в порту военных судов. Один из них получил серьезные разрушения, вероятно, речь идет о морском тральщике "Валентин Пикуль" (в/ч 90921, Новороссийск). Также повреждены корабли "Эйск" и "Касимов"", — отметили в сообщении.

В ходе операции погибли трое российских военных, еще 16 получили ранения. Среди пораженных судов были два носителя крылатых ракет "Калибр". Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает, что спутниковые снимки зафиксировали горящий фрегат класса "Адмирал Григорьевич", который также может быть вооружен ракетами "Калибр".

Ранее стало известно, что атака производилась в рамках совместной операции СБУ и ВСУ. Под удар попали также средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции и нефтеналивные стендеры на терминале "Шесхарис".

В частности, беспилотники поразили радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале. Точное количество поврежденных судов и масштаб разрушений еще уточняется.

