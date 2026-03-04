«Боевые» для тыла и деньги для «мертвых душ»: в военной части в Запорожье разоблачили схему на 11,6 млн грн

В Запорожской области правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в воинской части. В центре расследования оказался майор Вооруженных сил Украины, начальник финансово-экономической службы подразделения , которому уже сообщили о подозрении.

В Запорожье финансиста воинской части подозревают в схеме с «боевыми» выплатами и зарплатами для несуществующих военных

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. По данным следствия, чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением и небрежном отношении к военной службе , что привело к многомиллионному ущербу для государства.

Следователи установили, что с конца августа 2023 года по декабрь 2024 года майор способствовал незаконному начислению дополнительных выплат, предусмотренных для военных, выполняющих боевые задания на передовой. Речь идет о ежемесячном вознаграждении в размере 100 тысяч гривен , которое получают военные на первой линии обороны.

Однако, по данным правоохранителей, эти деньги получали работники финансово-экономической службы части, которые фактически не участвовали в боевых действиях .

Тем не менее, готовились соответствующие документы, на основании которых командир части подписывал приказы о начислении средств. В результате 11 военнослужащих незаконно получили более 4,25 миллиона гривен .

На этом схема не завершалась. Следствие также установило, что майор передал одному из подчиненных свой логин и пароль от электронного кабинета воинской части. Это позволило получить доступ к системе "Зарплатный проект".

Получив доступ к системе, подчиненный начал вносить в электронные реестры несуществующих военнослужащих , менять реквизиты банковских карт и переадресовывать средства на собственные счета.

Кроме того, в системе вносились данные об уволенных военных, а деньги перечислялись на новые счета. По данным прокуратуры, для реализации схемы было открыто 14 банковских счетов , на которые поступали бюджетные средства.

В результате таких манипуляций с электронной системой воинской части было нанесено еще более 7,35 миллиона гривен ущерба .

Таким образом, общая сумма установленных потерь государственного бюджета превышает 11,6 миллиона гривен .

Суд уже избрал подозреваемому майору меру пресечения в виде личного обязательства. Однако прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении еще одному фигуранту дела — начальнику расчетной группы финансово-экономической службы , непосредственно осуществлявшему манипуляции в системе. В настоящее время он находится под стражей.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к организации этой схемы.

