Требовал деньги у семьи погибшего военного: в Винницкой области задержали бывшего бойца

В Винницкой области правоохранители задержали бывшего военнослужащего, которого подозревают в требовании денег у семьи погибшего защитника Украины. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина убеждал сына погибшего военного, который имеет влиятельные связи и может помочь решить вопрос со служебным расследованием по поводу обстоятельств гибели его отца.

От результатов этого расследования зависело получение семьей государственной компенсации. Речь идет об единовременной выплате в размере 15 миллионов гривен , предусмотренной для семей погибших военнослужащих.

Подозреваемый предложил свою помощь, но за это требовал 10 процентов от общей суммы выплаты . Сначала он озвучил сумму в 1,5 миллиона гривен , затем уменьшил требование до 1,2 миллиона гривен .

Когда семья получила часть государственной компенсации, мужчина начал настаивать на передаче средств. Правоохранители задокументировали момент передачи денег 25 февраля 2026 неподалеку от города Бар Винницкой области .

Чтобы избежать личного контакта, подозреваемый использовал необычную схему передачи денег. Он приказал оставить 500 тысяч гривен в коробке в аптеке . После этого наличные деньги забрала его жена и передала мужу.

Именно после этого правоохранители задержали подозреваемого.

Мужчине доложено о подозрении в злоупотреблении влиянием (часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 гривен .

Следствие продолжается, правоохранители проверяют все обстоятельства дела.

