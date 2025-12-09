logo_ukra

Вимагали везти їх до Польщі: в ансамблі «Гуцулія» розповіли подробиці нападу на артистів
Вимагали везти їх до Польщі: в ансамблі «Гуцулія» розповіли подробиці нападу на артистів

Група молодиків увірвалась в автобус ансамблю й вимагала везти їх до Польщі

9 грудня 2025, 22:54
Маламура Сергій

В ансамблі "Гуцулія", на який напала група молодиків на Львівщині, розповіли подробиці інциденту.

Вимагали везти їх до Польщі: в ансамблі «Гуцулія» розповіли подробиці нападу на артистів

Ансамбль «Гуцулія». Фото: з відкритих джерел

За словами адміністраторки колективу Лілії Дземан, уже після нападу, коли артисти давали свідчення у поліції, їм погрожував батько одного з підозрюваних. Про це вона розповіла у коментарі Укрінформу

"Коли ми були в поліції, то біля буса стояв наш водій та артист. Тоді йшов батько одного з цих дітей і їм погрожував", — сказала жінка.

За її словами, молодики увірвались в автобус ансамблю та кричали: "Везіть нас на Польщу". Коли зловмисники вийшли з автобуса, вони вдарили в обличчя водія.

"Тоді підбігали троє-четверо, збивали людину з ніг і били. Ми навіть оговтатись не могли, бо ніколи не думали, що таке може бути", — додала адміністраторка ансамблю. 

Як повідомляв портал "Коментарі", артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" повідомили про зухвалий напад на них на Львівщині. Митці заявили, що їх побили молоді люди вночі під час зупинки на АЗС у Шептицькому (колишній Червоноград). На артистів напали, коли вони поверталися додому після 25 концертів у Польщі та Фінляндії. 

На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він повідомив, що учасники нападу – "юні хлопці": двом — по 21 року, іншим — 17 та 18 років. Трьом з них повідомили про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один поки переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батькові в процесуальному порядку.

За словами міністра, одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання подано до суду й щодо інших фігурантів. 



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/4067789-ucasniki-ansamblu-guculia-otrimuvali-pogrozi-vid-batka-odnogo-z-napadnikiv.html
