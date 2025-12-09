Требовали везти их в Польшу: в ансамбле «Гуцулия» рассказали подробности нападения на артистов

В ансамбле "Гуцулия", на который напала группа молодых людей во Львовской области, рассказали подробности инцидента.

Ансамбль "Гуцулия". Фото: из открытых источников

По словам администратора коллектива Лилии Дземан, уже после нападения, когда артисты давали показания в полиции, им угрожал отец одного из подозреваемых. Об этом она рассказала в комментарии Укринформу.

"Когда мы были в полиции, у буса стоял наш водитель и артист. Тогда шел отец одного из этих детей и им угрожал", — сказала женщина.

По ее словам, молодые люди ворвались в автобус ансамбля и кричали: "Везите нас в Польшу". Когда злоумышленники вышли из автобуса, они ударили водителя в лицо.

"Тогда подбегали трое-четверо, сбивали человека с ног и избивали. Мы даже прийти в себя не могли, потому что никогда не думали, что такое может быть", — добавила администратор ансамбля.

Как сообщал портал "Комментарии", артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и пляски "Гуцулия" сообщили об дерзком нападении на них во Львовской области. Заявили, что их избили молодые люди ночью во время остановки на АЗС в Шептицком (бывший Червоноград). На артистов напали, когда они возвращались домой после 25 концертов в Польше и Финляндии.

На инцидент отреагировал Министр внутренних дел Игорь Клименко. Он сообщил, что участники нападения — "юные парни": двоим — по 21 года, другим — 17 и 18 лет. Трем из них сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.

По словам министра, одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство подано в суд и в отношении других фигурантов.