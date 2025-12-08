На Львівщині жорстоко побили ансамбль «Гуцулія»: артисти заявили про дивну поведінку поліції

Артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" повідомили про зухвалий напад на них на Львівщині. Митці заявили, що їх побили молоді люди вночі під час зупинки на АЗС у Шептицькому (колишній Червоноград).

Ансамбль «Гуцулія». Фото: з відкритих джерел

У артистів є також питання до поліцейських, які приїхали на виклик.

На сторінці ансамблю у Facebook артисти розповіли, що поверталися додому після 25 концертів у Польщі та Фінляндії, де "представляли Україну і нашу культуру за кордоном, виконуючи волонтерську та культурно-дипломатичну місію".

"На заправці ОККО в місті Шептицький о 3-й годині ночі, тобто під час комендантської години, група з шести агресивних молодиків та трьох "панянок" у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом — почали фізичне насильство. Це не була “бійка”. Це був односторонній напад", — йдеться у дописі.

Артисти намагалися заспокоїти ситуацію та захищати жінок. У результаті отримали зламані носи, численні забої, зокрема, ребер. У постраждалих діагностували також струс мозку, складний перелом зі зміщенням. В адміністраторки ансамблю — забій ребер та сильний стрес.

"Ми звернулися до поліції. Але є серйозні питання до дій правоохоронців, які приїхали на виклик. На відео та фото видно (просимо вибачення за нецензурну лексику), як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними (руки в кишенях), попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку", — зазначили артисти.

Ансамбль завив, що розраховує на об’єктивне та публічне розслідування цієї події.

У поліції Львівщини підтвердили факт цієї події та повідомили, що встановили особи чотирьох нападників, серед яких був неповнолітній. Стосовно всіх відкрили провадження за хуліганство (ч.2 ст.296 ККУ).

Відреагував на резонансну подію також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він уточнив, що учасники нападу – "юні хлопці": двом — по 21 року, іншим — 17 та 18 років. Трьом з них повідомили про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один поки переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батькові в процесуальному порядку.

За словами міністра, одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання подано до суду й щодо інших фігурантів.

"Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події — за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень. Вчинок цих юнаків — це напад на людей. Це — злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами", — наголосив міністр.

