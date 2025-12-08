Во Львовской области жестоко избили ансамбль «Гуцулия»: артисты заявили о странном поведении полиции

Артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и пляски "Гуцулия" сообщили о дерзком нападении на них на Львовщине. Заявили, что их избили молодые люди ночью во время остановки на АЗС в Шептицком (бывший Червоноград).

Ансамбль "Гуцулия". Фото: из открытых источников

У артистов есть также вопросы к приехавшим по вызову полицейских.

На странице ансамбля в Facebook артисты рассказали, что возвращались домой после 25 концертов в Польше и Финляндии, где "представляли Украину и нашу культуру за границей, выполняя волонтерскую и культурно-дипломатическую миссию".

"На заправке ОККО в городе Шептицкий в 3 часа ночи, то есть во время комендантского часа, группа из шести агрессивных молодых людей и трех "барышень" в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбрасывали вещи, провоцировали конфликт, а впоследствии начали физическое насилие. Это не была "драка". Это было одностороннее нападение", — говорится в сообщении.

Артисты пытались успокоить ситуацию и защищать женщин. В результате получили сломанные носы, многочисленные ушибы, в частности, ребер. У пострадавших диагностировали также сотрясение мозга, сложный перелом со смещением. У администратора ансамбля — ушиб ребер и сильный стресс.

"Мы обратились в полицию. Но есть серьезные вопросы к действиям приехавших на вызов правоохранителей. На видео и фото видно (приносим извинения за нецензурную лексику), как после инцидента нападавшие не были задержаны, а полиция спокойно общалась с ними (руки в карманах), несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны", — отметили артисты.

Ансамбль заявил, что рассчитывает на объективное и публичное расследование этого события.

В полиции Львовщины подтвердили факт этого события и сообщили, что установили личности четырех нападающих, среди которых был несовершеннолетний. Относительно всех открыли производство по хулиганству (ч.2 ст.296 УКУ).

Отреагировал на резонансное событие также министр внутренних дел Игорь Клименко. Он уточнил, что участники нападения – "юные ребята": двоим – по 21 году, другим – 17 и 18 лет. Трем из них сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один пока скрывается, поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.

По словам министра, одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство подано в суд и в отношении других фигурантов.

"О действиях полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия – по этому факту работает Главная инспекция. Ожидаю доклады руководства Нацполиции о заключении служебного расследования, которое станет основой дальнейших решений. Поступок этих юношей – это нападение на людей. Это – преступление. И у подобных действий нет оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам", — подчеркнул министр.

