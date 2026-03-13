logo_ukra

Виїзд за кордон під виглядом священнослужителя: у столиці викрили аферу за $10 тисяч
НОВИНИ

Виїзд за кордон під виглядом священнослужителя: у столиці викрили аферу за $10 тисяч

У Києві затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв оформити виїзд за кордон для чоловіка мобілізаційного віку під виглядом священнослужителя.

13 березня 2026, 11:35
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв допомогти громадянину мобілізаційного віку виїхати за кордон, оформивши його нібито як священнослужителя.

Виїзд за кордон під виглядом священнослужителя: у столиці викрили аферу за $10 тисяч

“Посвята” за $10 тисяч: у Києві викрили схему незаконного виїзду за кордон

Як передає "Коментарі", про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, фігурант запевнив "клієнта", що має зв’язки в одній із державних установ і може оформити документ, який дозволить безперешкодно залишити територію України.

Зловмисник вимагав 10 тисяч доларів за свої "послуги". Спочатку він попросив сплатити 2500 доларів завдатку, а решту – після вирішення питання.

Після отримання першої частини грошей чоловік передав клієнту документ – так званий лист-погодження щодо виїзду за кордон нібито для участі у відкритому науково-релігійному семінарі в одній із європейських країн.

Під час наступної зустрічі ділок отримав другу частину грошей у розмірі 7500 доларів.

Одразу після передачі коштів його затримали правоохоронці.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

Читайте також в "Коментарях", що Служба безпеки України запобігла спробі ліквідації командира Третього армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького. У результаті спецоперації військової контррозвідки затримано російського агента, який готував наведення ракетно-бомбового удару по українському генералу. Російські спецслужби планували здійснити прицільну атаку по місцю перебування командира корпусу в зоні бойових дій. Для коригування удару вони завербували військовослужбовця – оператора безпілотників з однієї з українських бригад, що виконує бойові завдання на Харківщині.



