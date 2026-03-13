Виїзд за кордон під виглядом священнослужителя: у столиці викрили аферу за $10 тисяч

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який за 10 тисяч доларів обіцяв допомогти громадянину мобілізаційного віку виїхати за кордон, оформивши його нібито як священнослужителя.

“Посвята” за $10 тисяч: у Києві викрили схему незаконного виїзду за кордон

Як передає "Коментарі", про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, фігурант запевнив "клієнта", що має зв’язки в одній із державних установ і може оформити документ, який дозволить безперешкодно залишити територію України.

Зловмисник вимагав 10 тисяч доларів за свої "послуги". Спочатку він попросив сплатити 2500 доларів завдатку, а решту – після вирішення питання.

Після отримання першої частини грошей чоловік передав клієнту документ – так званий лист-погодження щодо виїзду за кордон нібито для участі у відкритому науково-релігійному семінарі в одній із європейських країн.

Під час наступної зустрічі ділок отримав другу частину грошей у розмірі 7500 доларів.

Одразу після передачі коштів його затримали правоохоронці.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

