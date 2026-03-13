Выезд за границу под видом священнослужителя: в столице разоблачили аферу за $10 тысяч

В Киеве полицейские задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов обещал помочь гражданину мобилизационного возраста уехать за границу, оформив его якобы в качестве священнослужителя.

"Посвящение" за $10 тысяч: в Киеве разоблачили схему незаконного выезда за границу

Как передает "Комментарии", об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, фигурант заверил клиента, что имеет связи в одном из государственных учреждений и может оформить документ, который позволит беспрепятственно покинуть территорию Украины.

Злоумышленник потребовал 10 тысяч долларов за свои "услуги". Сначала он попросил оплатить 2500 долларов задатка, а остальное – после решения вопроса.

После получения первой части денег мужчина передал клиенту документ – так называемое письмо-соглашение о выезде за границу якобы для участия в открытом научно-религиозном семинаре в одной из европейских стран.

Во время следующей встречи делец получил вторую часть денег в размере 7500 долларов.

Сразу после передачи средств его задержали правоохранители.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.

