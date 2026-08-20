Від пограбування інкасаторів до афери з колекційними картками на мільйони: нова історія Ентоні Курчіо

У 2008 році Ентоні Курчіо здійснив незвичайне пограбування у штаті Вашингтон. Він напав на охоронця інкасаторської служби Brink's та викрав близько 400 тисяч доларів. Після цього Курчіо зник по річці на захованій надувній камері. За злочин він отримав 72 місяці у федеральній в'язниці.

Ентоні Курчіо / Фото: Wikimedia Commons / Nish242 (CC BY-SA 3.0)

Після звільнення Курчіо зайнявся написанням книг, виступами та роботою з молоддю. Однак через кілька років його ім'я знову опинилося в центрі федерального розслідування.

Цього разу йшлося про колекційні картки. За даними прокуратури США, Курчіо разом зі спільником Йосипом Бондарчуком продавав і намагався продавати спортивні та Pokémon-картки з підробленими оцінками PSA. При цьому самі картки могли бути значно дешевшими, ніж заявлялося: шахраї видавали їх за екземпляри з високими оцінками, збільшуючи їхню вартість.

За версією звинувачення, схема охоплювала продажі та спроби продажу на суму понад 2 мільйони доларів. Серед карток фігурували екземпляри із зображеннями Майкла Джордана, Тома Бреді, Нолана Раяна, Ларрі Берда та інших спортсменів, а також Pokémon-картки.

Один із найбільш примітних епізодів стосувався картки новачка Майкла Джордана 1986 року. Її виставили за 171,7 тис. доларів, представивши як екземпляр з оцінкою PSA 10. За даними слідства, оцінка, етикетка та сертифікаційний номер були підробленими.

У січні 2026 року федеральне журі визнало Курчіо винним у змові з метою шахрайства та шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. Таким чином, людина, яка прославилася незвичайним пограбуванням інкасаторів і втечею на надувній камері, через роки знову опинилася у кримінальній хроніці — тепер уже через аферу з колекційними картками.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, за який злочин Гарвардський університет виплатить потерпілим десятки мільйонів.



