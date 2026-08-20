От ограбления инкассаторов до аферы с коллекционными карточками на миллионы: новая история Энтони Курчио

В 2008 году Энтони Курчио совершил необычное ограбление в штате Вашингтон. Он напал на охранника инкассаторской службы Brink's и похитил около 400 тысяч долларов. После этого Курчио скрылся по реке на заранее спрятанной надувной камере. За преступление он получил 72 месяца в федеральной тюрьме.

Энтони Курчио / Фото: Wikimedia Commons / Nish242 (CC BY-SA 3.0)

После освобождения Курчио занялся написанием книг, выступлениями и работой с молодёжью. Однако спустя несколько лет его имя снова оказалось в центре федерального расследования.

На этот раз речь шла о коллекционных карточках. По данным прокуратуры США, Курчио вместе с сообщником Иосифом Бондарчуком продавал и пытался продавать спортивные и Pokémon-карты с поддельными оценками PSA. При этом сами карты могли быть значительно дешевле, чем заявлялось: мошенники выдавали их за экземпляры с высокими оценками, увеличивая их стоимость.

По версии обвинения, схема охватывала продажи и попытки продаж на сумму более 2 миллионов долларов. Среди карт фигурировали экземпляры с изображениями Майкла Джордана, Тома Брэди, Нолана Райана, Ларри Бёрда и других спортсменов, а также Pokémon-карты.

Один из наиболее примечательных эпизодов касался карточки новичка Майкла Джордана 1986 года. Её выставили за 171,7 тыс. долларов, представив как экземпляр с оценкой PSA 10. По данным следствия, оценка, этикетка и сертификационный номер были поддельными.

В январе 2026 года федеральное жюри признало Курчио виновным в сговоре с целью мошенничества и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Таким образом, человек, прославившийся необычным ограблением инкассаторов и побегом на надувной камере, спустя годы снова оказался в криминальной хронике — теперь уже из-за аферы с коллекционными карточками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, за какое преступление Гарвардский университет выплатит пострадавшим десятки миллионов.



