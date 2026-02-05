«Вбили байдужістю»: лікарська недбалість у пологовому на Рівненщині закінчилася смертю немовляти

У Рівненському районі до суду скерували справу щодо двох лікарок, службова недбалість яких, за висновками слідства, призвела до смерті новонародженої дитини. Про це повідомляє Поліція в Рівненській області.

Суд над лікарками, які зволікали годинами: як у районній лікарні зірвали шанс на життя новонародженої

Трагічні події розгорнулися 17 січня 2024 року в одному з медзакладів Острога. Близько 06:30 ранку до лікарні звернулася 29-річна жінка, у якої розпочалися перейми. Вона перебувала під наглядом медиків, однак, як з’ясувало слідство, ключові рішення так і не були ухвалені вчасно.

За матеріалами провадження, 70-річна лікарка-акушерка протягом понад семи годин не ініціювала перегляд тактики ведення пологів, попри ознаки ускладнень. Водночас 37-річна лікарка акушерка-гінекологиня, яка безпосередньо вела пологи, запізно діагностувала патологічний стан, що вимагав негайного кесаревого розтину.

Коли оперативне втручання все ж провели, час було втрачено. Під час операції новонароджена дівчинка отримала пологову травму, яка призвела до критичного стану. Того ж дня немовля у мозковій комі доправили до Рівненської обласної дитячої лікарні.

Лікарі місяць боролися за життя дитини, однак наслідки гіпоксії виявилися незворотними. Через місяць дівчинка померла. У лікарському свідоцтві зазначено, що причиною смерті стала важка асфіксія під час пологів.

Слідство встановило прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями (та бездіяльністю) медичних працівниць і тяжкими наслідками. Йдеться не про складний клінічний випадок, а про зволікання, несвоєчасні рішення та порушення професійних стандартів, які коштували дитині життя.

Правоохоронці повідомили обом лікаркам про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт передано до суду. Поліція зазначає, що всі обставини трагедії задокументовані, а остаточну правову оцінку діям медиків надасть суд.

Читайте також в "Коментарях", що в Чернігові під час катання з гірки на надувній "плюшці" 13-річна дівчинка на великій швидкості врізалася в дерево. Унаслідок зіткнення дитина отримала два переломи черепа, гематому та струс головного мозку.