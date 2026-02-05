«Убили равнодушием»: врачебная халатность в роддоме на Ровенщине закончилась смертью младенца

В Ровенском районе в суд направили дело в отношении двух врачей, служебная халатность которых, по выводам следствия, привела к смерти новорожденного ребенка . Об этом сообщает Полиция в Ровенской области.

Суд над докторами, которые медлили часами: как в районной больнице сорвали шанс на жизнь новорожденной

Трагические события развернулись 17 января 2024 года в одном из медучреждений Острога. Около 06:30 утра в больницу обратилась 29-летняя женщина , у которой начались схватки. Она находилась под наблюдением медиков, однако, как выяснило следствие, ключевые решения так и не были приняты в срок.

По материалам производства, 70-летний врач-акушерка на протяжении более семи часов не инициировала пересмотр тактики ведения родов , несмотря на признаки осложнений. В то же время 37-летний врач акушерка-гинекологиня , которая непосредственно вела роды, поздно диагностировала патологическое состояние , требовавшее немедленного кесарева сечения.

Когда оперативное вмешательство все же провели, время было упущено. Во время операции новорожденная девочка получила родовую травму , которая привела к критическому состоянию. В тот же день младенца в мозговой коме доставили в Ровенскую областную детскую больницу .

Врачи месяц боролись за жизнь ребенка, однако последствия гипоксии оказались необратимыми. Через месяц девочка умерла . В врачебном свидетельстве указано, что причиной смерти стала тяжелая асфиксия во время родов .

Следствие установило прямую причинно-следственную связь между действиями (и бездействием) медицинских работниц и тяжелыми последствиями. Речь идет не о сложном клиническом случае, а о промедлении, несвоевременных решениях и нарушениях профессиональных стандартов , которые стоили ребенку жизни.

Правоохранители сообщили обоим врачам о подозрении по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд . Полиция отмечает, что все обстоятельства трагедии документированы, а окончательную правовую оценку действиям медиков предоставит суд.

