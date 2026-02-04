На шаленій швидкості в дерево: 13-річна дівчинка з Чернігова отримала два переломи черепа під час катання з гірки

У лісовому масиві Ялівщина в Чернігові під час катання з гірки на надувній "плюшці" 13-річна дівчинка на великій швидкості врізалася в дерево. Унаслідок зіткнення дитина отримала два переломи черепа, гематому та струс головного мозку.

Зимові розваги на Чернігівщині ледь не коштували життя: підліток у реанімації після спуску на «плюшці»

Постраждалу терміново госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, де вона наразі готується до оперативного втручання. Про це повідомив журналістам завідувач ортопедо-травматологічного відділення медзакладу Артур Руденко.

За словами лікаря, ситуація з дитячим травматизмом цієї зими різко погіршилась. У середньому щодня до травмпункту звертаються 18–20 дітей, і значна частина з них — із серйозними ушкодженнями.

"Почастішали черепно-мозкові травми, забої обличчя, переломи кінцівок. І це не лише через катання з гірок, а й через слизькі тротуари та небезпечний стан інвентарю", — пояснив лікар.

Медик звернув окрему увагу на стан популярних серед дітей надувних "плюшок". Багато з них мають обмежений термін експлуатації — з часом відриваються ручки, пошкоджується корпус, але діти продовжують кататися. У результаті тюбінги перевертаються або втрачають керованість, що часто закінчується серйозними травмами.

Лікарі закликають батьків ретельно перевіряти стан спорядження, а також обирати безпечні, підготовлені місця для зимових розваг. Одна секунда неконтрольованого спуску може обернутися місяцями лікування та реабілітації.

Про інцидент поінформовані правоохоронні органи, які з’ясовують усі обставини події. У разі виявлення порушень вимог безпеки або недбалості відповідальних осіб можлива правова оцінка їхніх дій згідно з чинним законодавством України.

