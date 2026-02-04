На бешеной скорости в дерево: 13-летняя девочка из Чернигова получила два перелома черепа во время катания с горки

В лесном массиве Яловщина в Чернигове во время катания с горки на надувной "плюшке" 13-летняя девочка на большой скорости врезалась в дерево . В результате столкновения ребенок получил два перелома черепа, гематому и сотрясение головного мозга .

Зимние развлечения на Черниговщине чуть не стоили жизни: подросток в реанимации после спуска на «плюшке»

Пострадавшую срочно госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу , где она готовится к оперативному вмешательству . Об этом сообщил журналистам заведующий ортопедо-травматологическим отделением медучреждения Артур Руденко .

По словам врача, ситуация с детским травматизмом этой зимой резко ухудшилась. В среднем ежедневно к травмпункту обращаются 18–20 детей , и значительная часть из них с серьезными повреждениями.

"Участились черепно-мозговые травмы, ушибы лица, переломы конечностей. И это не только из-за катания с горок, но и из-за скользких тротуаров и опасного состояния инвентаря" , — пояснил врач.

Медик обратил особое внимание на состояние популярных среди детей надувных "плюшек". Многие имеют ограниченный срок эксплуатации — со временем отрываются ручки, повреждается корпус , но дети продолжают кататься. В результате тюбинги переворачиваются или теряют управляемость , что часто заканчивается серьезными травмами.

Врачи призывают родителей тщательно проверять состояние снаряжения , а также выбирать безопасные, подготовленные места для зимних развлечений . Одна секунда неконтролируемого спуска может обернуться месяцами лечения и реабилитации .

Об инциденте проинформированы правоохранительные органы, выясняющие все обстоятельства произошедшего . В случае выявления нарушений требований безопасности или халатности ответственных лиц возможна правовая оценка их действий согласно действующему законодательству Украины .

