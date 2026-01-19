logo_ukra

Трагічний випадок у Харкові: 70-річна жінка загинула під час катання на тюбінгу
Трагічний випадок у Харкові: 70-річна жінка загинула під час катання на тюбінгу

Жінка отримала несумісні з життям травми на місці катання з гірки. Правоохоронці розслідують інцидент як нещасний випадок.

19 січня 2026, 13:55
Автор:
Проніна Анна

У Немишлянському районі Харкова сталася трагічна подія, яка сколихнула місцеву громаду. 18 січня близько 14:00 мешканці вулиці помітили на снігу тіло жінки та одразу викликали поліцію. На місці події правоохоронці виявили 70-річну жінку без ознак життя. Поруч лежав тюбінг — ймовірно, знаряддя зимових розваг, що стало причиною трагедії. Про це повідомляє Поліція в Харківській області. 

Трагічний випадок у Харкові: 70-річна жінка загинула під час катання на тюбінгу

На Харківщині літня жінка отримала смертельні травми під час зимового відпочинку

Слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Харківського районного управління прибули на місце події негайно. Поліцейські провели ретельний огляд території, зафіксували обставини події та опитали свідків. Відомо, що загибла жінка каталася з гірки, коли сталося нещастя.

За попередніми висновками судово-медичного експерта, на тілі не виявлено зовнішніх ушкоджень, проте травми були несумісні з життям. У поліції повідомили, що обставини загибелі жінки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України — "нещасний випадок".

Місцеві жителі кажуть, що гірка, на якій сталася трагедія, користується популярністю серед дітей та дорослих. Люди висловлюють шок та співчуття родині загиблої, а також закликають місцеву владу посилити контроль за зимовими розвагами, аби подібні випадки не повторювалися.

Фахівці наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час катання на снігу та вибору відповідного спорядження. Водночас поліція продовжує з’ясовувати деталі події та закликає очевидців поділитися будь-якою інформацією, яка може допомогти у слідстві.

Читайте також в "Коментарях", що на Рівненщині загинули від переохолдодження двоє людей. 



