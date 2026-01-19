Трагический случай в Харькове: 70-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге

В Немышлянском районе Харькова произошло трагическое событие, всколыхнувшее местное общество. 18 января около 14.00 жители улицы заметили на снегу тело женщины и сразу вызвали полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили 70-летнюю женщину без признаков жизни. Рядом лежал тюбинг, вероятно, орудие зимних развлечений, что стало причиной трагедии. Об этом сообщает полиция в Харьковской области.

В Харьковской области пожилая женщина получила смертельные травмы во время зимнего отдыха

Следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского районного управления прибыли на место происшествия немедленно. Полицейские провели тщательный осмотр территории, зафиксировали обстоятельства происшествия и опросили свидетелей. Известно, что погибшая женщина каталась с горки, когда произошло несчастье.

По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, на теле не обнаружены внешние повреждения, однако травмы были несовместимы с жизнью. В полиции сообщили, что обстоятельства гибели женщины внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины – "несчастный случай".

Местные жители говорят, что горка, на которой произошла трагедия, пользуется популярностью у детей и взрослых. Люди выражают шок и соболезнования семье погибшей, а также призывают местные власти усилить контроль за зимними развлечениями, чтобы подобные случаи не повторялись.

Специалисты отмечают необходимость соблюдения правил безопасности во время катания на снегу и выбора соответствующего снаряжения. В то же время, полиция продолжает выяснять детали происшествия и призывает очевидцев поделиться любой информацией, которая может помочь в следствии.

