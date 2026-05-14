ВАКС відправив Єрмака під арешт: з’явилася перша реакція екскерівника ОП

Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав запобіжний захід колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі кооперативу "Династія". Суд частково задовольнив клопотання прокурорів та постановив взяти його під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Перша реакція Єрмака на рішення суду про арешт. Фото з відкритих джерел

Єрмака підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень під час реалізації масштабного будівельного проєкту в Козині на Київщині. За версією слідства, кошти могли бути використані для зведення елітної нерухомості в межах котеджного містечка "Династія".

Після оголошення рішення суду екскерівник ОП вперше публічно прокоментував ситуацію. Він заявив, що не визнає звинувачень і планує оскаржити рішення ВАКС.

"Я заперечую будь-які звинувачення. Мені нічого приховувати, я подаватиму апеляцію", — сказав Єрмак журналістам після засідання.

Також він зазначив, що наразі не має коштів для внесення застави. За словами ексчиновника, його адвокати працюватимуть із друзями та знайомими, щоб знайти необхідну суму.

"У мене таких грошей нема, зараз адвокат буде працювати з друзями, знайомими", — заявив Єрмак.

На запитання журналістів про те, чи підготував він речі для перебування у СІЗО, Єрмак відповів, що необхідне привезуть пізніше.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили для колишнього очільника ОП суворіший запобіжний захід, який передбачав тримання під вартою з заставою у 180 мільйонів гривень. Однак суд зменшив суму застави для Єрмака до 140 мільйонів.

