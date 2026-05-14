Главная Новости Общество Криминал ВАКС отправил Ермака под арест: появилась первая реакция экс-главы ОП
ВАКС отправил Ермака под арест: появилась первая реакция экс-главы ОП

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Ермаку по делу "Династия".

14 мая 2026, 10:05
Slava Kot

Высший антикоррупционный суд 14 мая избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по делу кооператива "Династия". Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил заключить его под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Первая реакция Ермака на решение суда об аресте. Фото из открытых источников

Ермака подозревают в легализации более 460 миллионов гривен при реализации масштабного строительного проекта в Козине Киевской области. По версии следствия, средства могли быть использованы для строительства элитной недвижимости в пределах коттеджного городка "Династия".

После объявления решения суда экс-руководитель ОП впервые публично прокомментировал ситуацию. Он заявил, что не признает обвинений и намерен обжаловать решение ВАКС.

"Я отрицаю какие-либо обвинения. Мне нечего скрывать, я буду подавать апелляцию", — сказал Ермак журналистам после заседания.

Также он отметил, что пока нет средств для внесения залога. По словам экс-чиновника, его адвокаты будут работать с друзьями и знакомыми, чтобы найти необходимую сумму.

"У меня таких денег нет, сейчас адвокат будет работать с друзьями, знакомыми", – заявил Ермак.

На вопрос журналистов о том, подготовил ли он вещи для пребывания в СИЗО, Ермак ответил, что необходимое привезут позже.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для бывшего руководителя ОП более суровую меру пресечения, которая предусматривала содержание под стражей с залогом в 180 миллионов гривен. Однако суд снизил сумму залога для Ермака до 140 миллионов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как скандал с Ермаком может повлиять на Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Андрей Ермак устроил перепалку с журналистом в суде.



