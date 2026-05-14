ВАКС обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку: яке рішення ухвалив суд

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про ймовірне відмивання коштів та будівництво елітної нерухомості під Києвом. Суд постановив взяти ексочільника ОП під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Запобіжний захід для Єрмака

Рішення про запобіжний захід Єрмаку ухвалив суддя ВАКС Віктор Ногачевський після кількох днів слухань. Раніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили для Єрмака суворіший запобіжний захід, який передбачав тримання під вартою з заставою у 180 мільйонів гривень. Однак врешті суд ухвалив взяти Андрія Єрмака під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Розгляд справи тривав три дні. Частину засідань проводили у закритому режимі через матеріали, які слідство вважає чутливими. На відкритій частині слухань виступив адвокат Ігор Фомін, який заявив про безпідставність підозр. Сам Андрій Єрмак під час засідань також заперечував усі звинувачення.

Крім арешту з правом внесення застави, суд зобов’язав колишнього голову ОП здати закордонні та дипломатичні паспорти, а також заборонив контактувати з іншими фігурантами справи, серед яких називають Олексія Чернишова, Тимура Міндіча, гадалку "Вероніку Феншуй Офіс" та інших учасників провадження.

Єрмаку інкримінують ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це стаття за легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Таким чином Єрмаку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За що арештували Єрмака

Андрій Єрмак став підозрюваним у корупційній справі про будівництво елітної нерухомості під Києвом. За версією НАБУ та САП, у межах справи "Династія" організована група могла відмити близько 460 мільйонів гривень через будівництво елітних котеджів у селі Козин на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції площею близько тисячі квадратних метрів кожна. Вартість одного такого маєтку оцінюють приблизно у 2 мільйони доларів.

