ВАКС избрал меру пресечения Андрею Ермаку: какое решение принял суд

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку по делу о вероятном отмывании средств и строительстве элитной недвижимости под Киевом. Суд постановил взять экс-главу ОП под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Мера предосторожности для Ермака

Решение о мере пресечения Ермаку принял судья ВАКС Виктор Ногачевский после нескольких дней слушаний. Ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для Ермака более строгую меру пресечения, которая предусматривала содержание под стражей с залогом в 180 миллионов гривен. Однако, в конце концов, суд постановил взять Андрея Ермака под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Рассмотрение дела длилось три дня. Часть заседаний проводились в закрытом режиме из-за материалов, которые следствие считает чувствительными. На открытой части слушаний выступил адвокат Игорь Фомин, заявивший о безосновательности подозрений. Сам Андрей Ермак на заседаниях также отрицал все обвинения.

Кроме ареста с правом внесения залога, суд обязал бывшего председателя ОП сдать заграничные и дипломатические паспорта, а также запретил контактировать с другими фигурантами дела, среди которых называют Алексея Чернышева, Тимура Миндича, ворожку "Веронику Феншуй Офис" и других участников дела.

Ермаку инкриминируют ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Эта статья за легализацию средств, полученных преступным путем. Таким образом, Ермаку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За что арестовали Ермака

Андрей Ермак стал подозреваемым по коррупционному делу о строительстве элитной недвижимости под Киевом. По версии НАБУ и САП, в рамках дела "Династия" организованная группа могла отмыть около 460 миллионов гривен из-за строительства элитных коттеджей в селе Козин в Киевской области. Речь идет о четырех частных резиденциях площадью около тысячи квадратных метров каждая. Стоимость одного такого поместья оценивают примерно в 2 миллиона долларов.

