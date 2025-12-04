logo_ukra

У заказнику «Троєщинські луки» незаконно збудували котеджі — екологи звернулись до прокуратури
У заказнику «Троєщинські луки» незаконно збудували котеджі — екологи звернулись до прокуратури

Київський еколого-культурний центр заявляє про руйнування природної території та вимагає кримінального провадження.

4 грудня 2025, 15:18
Автор:
Проніна Анна

У заказнику "Троєщинські луки" самовільно збудували котеджі — екологи заявили про екологічну шкоду.

На території київського ландшафтного заказника "Троєщинські луки", біля озера Алмазного, з'явилися два житлові котеджі. Як повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), будівництво здійснено незаконно, що завдало заказнику великої екологічної шкоди.

Згідно з офіційною заявою КЕКЦ, ділянка має кадастровий номер 800000000:62:212:0008. Сам заказник площею 381 га було створено у 2020 році за ініціативи депутата Київради Олександра Пинзеника та КЕКЦ. Територія включає частини заплави Дніпра та Десни в межах Деснянського району Києва. Тут зростають рідкісні червонокнижні рослини — півники сибірські та коручка болотна.

У 2022 році забудовники вже намагалися через суд ліквідувати заказник, але програли справу в апеляційній та касаційній інстанціях. Після цього, як зазначають екологи, будівництво почалося напряму — "по беспределу".

КЕКЦ подав звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою відкрити кримінальне провадження, встановити винних, притягнути їх до відповідальності та нарахувати екологічну шкоду.

У центрі зазначають, що знищення природно-заповідного фонду Києва стало системною проблемою: за останні чотири роки зафіксовано 32 спроби забудови заповідних територій. При цьому, за словами КЕКЦ, київська влада не лише не зупиняє забудовників, а й сама ініціює рішення, які загрожують природним зонам.

